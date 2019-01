Servizi Italia acquista Wash Service, diversificata attività

Daniela La Cava 28 gennaio 2019 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

Servizi Italia, attiva nel mercato dell’outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco, ha siglato un accordo per l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale della società bergamasca Wash Service, attiva soprattutto nel nord Italia nell’offerta di servizi di lavaggio e noleggio di biancheria piana, biancheria ospite e capi del personale operativo di strutture sanitario-ospedaliere, residenze assistenziali, case di cura e case di riposo.In una nota la società informa che il closing dell’operazione è atteso entro il termine del primo trimestre 2019, una volta soddisfatte alcune condizioni sospensive (tra cui in particolare l’approvazione del bilancio 2018 e il perfezionamento di alcuni interventi sui siti produttivi). Sempre nel primo trimestre 2019, segnala la società, si prevede la definizione del prezzo per l’acquisto del 90% di Wash Service. Tale prezzo è attualmente stimato in circa 5,3 milioni di euro e sarà definito in considerazione dei risultati consuntivi 2018 di Wash Service e Washes, nonché della posizione finanziaria netta della società al closing."L’acquisizione di Wash Service – spiega Enea Righi, amministratore delegato di Servizi Italia – rientra nell’ambito della nostra strategia di crescita e ci consentirà in primis di diversificare le attività in un’area di business caratterizzata da volumi in crescita e da marginalità interessanti. L’operazione permetterà a Servizi Italia di consolidare ulteriormente la propria posizione di interlocutore primario del mercato delle lavanderie industriali per la sanità e pone le basi per sostenere lo sviluppo del gruppo in Italia".