Sempre più e-commerce mania anche in Italia: +25% rispetto al 2017

Alessandra Caparello 8 febbraio 2019 - 15:32

MILANO (Finanza.com)

Cresce il mercato dello shopping online in Italia e nel 2018 arriva a registrare un +25% rispetto al 2017. Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online che offre una fotografia chiara delle intenzioni e delle abitudini di acquisto online degli italiani.Dalle ricerche di prodotti effettuate dagli utenti si nota come il 40% si concentra in particolare su una decina di categorie: prodotti informatici ed elettronica di consumo (15,6%), piccoli e grandi elettrodomestici (9,5%), prodotti per la salute e la bellezza (6,1%), sneakers (4%), prodotti per il fai da te e bricolage (2,5%), pneumatici (1,3%).In totale sono 23,5 milioni gli shopper italiani che lo scorso anno hanno fatto acquisti sul web (dei quali 17,8 milioni possono essere considerati consumatori abituali, ovvero con almeno un acquisto al mese). Nel 31% dei casi hanno utilizzato lo smartphone (+6% rispetto al 2017). In calo invece gli acquisti tramite desktop, che sono passati dal 67% al 62% e da tablet (che scendono dall’8% al 7%) nel 2018.