Sciuker: avviato progetto quotazione in Borsa su Aim Italia

Daniela La Cava 19 giugno 2018 - 12:42

MILANO (Finanza.com)

Anche Sciuker, azienda attiva nella progettazione e produzione di infissi in legno alluminio, si prepara a sbarcare in Borsa. La società ha presentato il progetto di quotazione in Borsa Italiana e avviato le attività preliminari all’ammissione sul mercato Aim Italia dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. L’operazione di quotazione, precisa la società in una nota, avverrà integralmente in aumento di capitale, nell’ottica di rafforzare la struttura patrimoniale della società e perseguire il percorso di crescita con l’obiettivo di penetrare nuovi segmenti strategici attraverso l’ampliamento della propria offerta, l’apertura di nuovi store e la crescita attraverso linee esterne."Aver avviato il processo di quotazione in Borsa ci permetterà di continuare a crescere e entrare in nuovi segmenti di mercato, attraverso l’ampliamento della nostra offerta di prodotti sviluppati con un mix di tecnologia, sostenibilità e design", ha dichiarato Marco Cipriano, numero uno di Sciuker, sottolineando che per la società inizia una fase in cui verranno colte nuove opportunità in Italia e all’estero, incrementando le quote di mercato anche attraverso acquisizioni e partnership strategiche con realtà specializzate.