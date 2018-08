Sciuker Frames porta in Borsa le sue "finestre ecosostenibili": domani il debutto su Aim Italia

Daniela La Cava 2 agosto 2018 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Una nuova matricola sta per fare il suo ingresso a Piazza Affari: è Sciuker Frames azienda innovativa campana attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili, in legno alluminio e in legno vetro strutturale che ha stata ammessa alle negoziazioni su Aim Italia. L'avvio ufficiale delle negoziazioni è previsto per domani, 3 agosto 2018. Il flottante della società post quotazione sarà pari al 29,4% del capitale sociale, con una capitalizzazione di circa 15,3 milioni di euro. Il prezzo di offerta è stato fissato in 1,4 euro per azione.L'ammissione, si legge in una nota, è avvenuta a seguito del collocamento al riparto rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, e investitori retail di complessive 3.572.000 azioni, per un controvalore di 5.000.800 euro. Alle azioni sono abbinati i warrant assegnati gratuitamente sia agli attuali azionisti sia ai sottoscrittori del collocamento, nel rapporto di uno per ogni azione. I warrant avranno validità di 3 anni e potranno essere esercitati nelle ultime due settimane di maggio 2019/2020/2021, con prezzo di esercizio calcolato in base a quello di Ipo (maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio rispetto all’anno precedente). L’aumento di capitale è stato sottoscritto per circa il 78% da investitori qualificati mentre la restante parte da investitori retail.“Siamo orgogliosi di aver portato in Borsa le nostre finestre ecosostenibili che migliorano il Pianeta, in grado di ridurre concretamente l’emissione di Co2. Siamo i primi nel nostro settore e questo ci dà un’ulteriore spinta per continuare a crescere", ha dichiarato Marco Cipriano, numero uno di Sciuker Frames, sottolineando che "la quotazione è un grande traguardo per Sciuker Frames, ma soprattutto un punto di partenza: grazie ai capitali raccolti puntiamo accelerare il progetto di sviluppo avviato e a rafforzare il nostro posizionamento con l’ampliamento dell’offerta e l’apertura di nuovi store. Oggi siamo pronti ad aprirci a nuove opportunità e stiamo già guardando a potenziali target per acquisizioni e partnership strategiche con l’obiettivo di aumentare le nostre quote di mercato".