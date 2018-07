Sciuker Frames: parte roadshow per Ipo su Aim Italia

Daniela La Cava 9 luglio 2018 - 13:01

Continua il processo di Ipo di Sciuker Frames, azienda attiva nella progettazione e produzione di infissi in legno alluminio e legno vetro strutturale. La società ha annunciato oggi l'avvio del roadshow rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, e investitori retail con l’obiettivo di approdare sul mercato Aim di Borsa Italiana. In una nota stampa si legge che l'operazione di Ipo prevede una raccolta fino a 8 milioni di euro tramite un aumento di capitale con collocamento privato di azioni e offerte al pubblico retail italiano fino a un massimo di 4,99 milioni di euro. Prevista anche l'emissione di warrant che verranno assegnati gratuitamente sia agli attuali azionisti sia ai sottoscrittori del collocamento."Il 2018 si conferma un anno importante per Sciuker Frames con un trend di crescita sostenuto, come dimostrano l’aumento degli ordini registrati nei primi cinque mesi dell’anno con un incremento del 63% rispetto a quelli ricevuti nello stesso periodo del 2017", indica Marco Cipriano, numero uno di Sciuker Frames, sottolineando che "la quotazione in Borsa sarà un trampolino importante per accelerare il nostro progetto di sviluppo che ci vedrà impegnati anche nell’apertura di nuovi store in aree strategiche e l’acquisizione di progetti direzionali funzionali a raggiungere un’elevata marginalità”.L’azienda ha raggiunto un giro d’affari e una marginalità superiore all’andamento del settore: nel 2017 i ricavi sono stati pari a 9,8 milioni di euro (+16% rispetto al 2016), con un Ebitda pari a 2,4 milioni di euro (+52%rispetto al 2016) e un Ebitda margin di circa il 22%.