Scatta sospensione per UniCredit: titolo in asta di volatilità con teorico -4,54%

Alessio Trappolini 9 gennaio 2017 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

Falsa partenza per Piazza Affari questa mattina, che al momento indietreggia insieme al settore bancario. Da poco passate le 13 ed è scattata la sospensione per UniCredit, in asta di volatilità con una perdita teorica del -4,54% a 2,698 euro.