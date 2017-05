Scandalo emissioni Fca: la giustizia Usa minaccia di avviare causa (stampa)

Valeria Panigada 18 maggio 2017 - 08:00

I guai per Fiat Chrysler Automobiles (Fca) sul fronte delle emissioni diesel potrebbero peggiorare. Dopo che ieri la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato adempimento da parte di Fca degli obblighi derivanti dalla normativa Ue in materia di omologazione dei veicoli sulle emissioni dei motori diesel, nella notte è giunta la voce di una possibile causa anche da parte delle autorità americane. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dall'agenzia Reuters e da altre agenzie statunitensi, il dipartimento di giustizia Usa sarebbe pronto ad avviare una causa civile contro la casa automobilistica per l'eccesso di emissioni diesel, dopo che non è riuscito a raggiungere un accordo. L'ufficializzazione potrebbe avvenire già nei prossimi giorni.