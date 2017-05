Scandalo emissioni Fca: Altroconsumo, il governo dimostri che sta dalla parte dei cittadini

Valeria Panigada 17 maggio 2017 - 17:33

MILANO (Finanza.com)

"La Commissione europea e i governi italiano e tedesco chiariscano da che parte stanno e quando costringeranno le case automobilistiche a risarcire i consumatori come è già avvenuto negli Stati Uniti”. E' l'invito di Marco Pierani, direttore relazioni esterne per Altroconsumo, in scia all'apertura da parte della Commissione europea della procedura di infrazione contro l'Italia. "Alle parole devono seguire tuttavia fatti concreti", dichiara Pierani, ricordando come l'associazione Altroconsumo abbia aperto da tempo tre azioni di classe per questi fatti, due contro Volkswagen e una contro Fiat, a cui i consumatori possono aderire per ottenere il risarcimento.