Scandalo emissioni FCA: Commissione avvia procedura infrazione contro Italia

Daniela La Cava 17 maggio 2017 - 13:49

MILANO (Finanza.com)

La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato adempimento da parte di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) degli obblighi derivanti dalla normativa UE in materia di omologazione dei veicoli. In particolare, Bruxelles ha inviato una lettera di costituzione in mora in cui chiede all'Italia di dare una risposta alle preoccupazioni circa l'adozione di misure insufficienti per quanto riguarda le strategie di controllo delle emissioni usate dal gruppo FCA.



In base alla legislazione vigente dell'UE, spetta alle autorità nazionali verificare che un tipo di automobile soddisfi tutte le norme dell'UE "prima che le singole auto possano essere vendute sul mercato unico". Qualora un costruttore di automobili violi gli obblighi normativi, si legge nel comunicato della Commissione, le autorità nazionali devono adottare misure correttive (come ordinare un richiamo) e applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive stabilite nella legislazione nazionale.



L'Italia ha ora due mesi a disposizione per rispondere alle argomentazioni avanzate dalla Commissione, in caso contrario Bruxelles può decidere di inviare un parere motivato.