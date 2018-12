Saxo acquista l'olandese BinckBank per 424 mln euro

Titta Ferraro 17 dicembre 2018 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Saxo mette le mani su BinckBank NV, società di brokeraggio online olandese. Il gruppo danese ha offerto 424 milioni di euro, pari a 6,35 euro per ogni azione BinckBank, con un premio di circa il 35% rispetto al prezzo di chiusura del 14 dicembre. Il board di BinckBank ha accettato all'unanimità l'offerta. Il progetto di memorandum sarà presentato all'AFM entro la fine del primo trimestre del 2019. L'offerta verrà chiusa nel terzo trimestre del 2019.Le azioni di BinckBank segnano un progresso del 28% ad Amsterdam a quota 6,06 euro.BinckBank opera in Olanda con i marchi Binck e Alex e ha filiali anche in Belgio, Francia, Italia e Spagna. Nel 2017 risultano 633.000 i conti aperti con utile adjusted di 149 milioni di euro.