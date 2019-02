Savona a presidenza Consob, Salvini: 'orgoglioso che sia lui a difendere risparmiatori, è garanzia'

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2019 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

"Sono orgoglioso che Paolo Savona difenda gli italiani e i risparmiatori italiani in una sede così importante come la Consob: per quanto riguarda il Pd, qualunque cosa si faccia non gli va bene, me ne faccio una ragione". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, a margine della visita all'azienda agricola "Suvignano", in provincia di Siena, bene confiscato alla criminalità organizzata.Sul nodo della presunta incompatibilità, Salvini ha detto: "Chiedete agli avvocati, io faccio il ministro e mi occupo di ordine pubblico. So che chi doveva tutelare il risparmio degli italiani fino a ieri non l'ha fatto, c'era un esercito di persone che doveva vigilare sulle banche e non l'ha fatto, in Toscana se ne sa qualcosa. Evidentemente era distratto. Paolo Savona è una garanzia: di cavilli legali si occuperanno gli avvocati".Assist a Savona anche dal M5S, con la seguente nota diramata dai deputati del MoVimento in commissione Politiche Ue:"Ringraziamo il ministro Paolo Savona per il lavoro svolto in questi mesi, con grande competenza e serietà, in qualità di ministro per gli Affari Europei e gli facciamo un sincero in bocca al lupo per il nuovo incarico come presidente della Consob. La sua visione di un'Unione europea diversa, più forte ed equa, comunque, non andrà perduta. Al premier Giuseppe Conte, che avrà l'interim del ministero, un grande benvenuto: siamo onorati di poter lavorare più a stretto contatto con lui sulle tematiche europee".