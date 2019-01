Savona: 'manovra correttiva malattia mentale'. Il ministro tuona anche contro Bankitalia: stima Pil 'inaccettabile'

Laura Naka Antonelli 22 gennaio 2019 - 13:40

MILANO (Finanza.com)

"Torna una fissazione, quella che io considero una malattia mentale e cioè che occorra fare una manovra correttiva". Così il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, in un intervento a un convegno di Confindustria Energia sul tema delle infrastrutture. Facendo riferimento agli ultimi rumor - riportati in particolare dal quotidiano la Repubblica, che ha paventato uno shock del Tesoro e una manovra correttiva di un valore fino a 8 miliardi di euro - il ministro Savona si è scagliato anche contro le stime di Bankitalia sul Pil italiano.Palazzo Koch ha tagliato l'outlook sulla crescita italiana a +0,6%, rispetto al +1% indicato dal governo M5S-Lega. Savona ha affermato che le stime di Bankitalia devono essere considerate "inaccettabili". Rimarcando l'importanza degli investimenti, l'economista ha sottolineato che quella di Bankitalia è solo una stima."Ma io dico sempre che il futuro ce lo dobbiamo costruire noi - ha aggiunto - La crescita dello 0,6 è se non si fanno gli investimenti. Ma se riusciamo a mobilitare gli investimenti, cresceremo più dello 0,6%. Se gli investimenti saranno aumentati dell'1% riusciremo a spostare il Pil in dodici mesi dell'1%".Lo scorso venerdì 18 gennaio gli economisti di Bankitalia hanno annunciato di aver quasi dimezzato l'outlook sulla crescita italiana, visto che avevano previsto nelle stime rese note a fine novembre una espansione dell'1%. Nelle ultime ore lo stesso Fmi ha sforbiciato l'outlook sull'Italia dall'1% al +0,6% per il 2019, bollando la frenata italiana un rischio globale.