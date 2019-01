Savona: 'banche solide ma con recessione e aumenti capitali discorso rischia di avvitarsi'

Laura Naka Antonelli 25 gennaio 2019 - 13:53

MILANO (Finanza.com)

"Io considero il sistema bancario solido ma, se viene esposto ad una crisi recessiva, questa solidità si attenua e se poi nella recessione si aumenta il capitale, il discorso rischia di avvitarsi". Così il ministro degli Affari europei Paolo Savona, in un'audizione alle commissioni finanze riunite di Camera e Senato sul decreto Carige.Savona non ha mancato di lanciare un appello all'Unione europea affinché collabori per scongiurare il rischio di una recessione.E' "inaccettabile subire una nuova recessione soprattutto se indotta dall'esterno poichè esistono gli strumenti per gli farle fronte, ovvero gli investimenti"."Non siamo deterministici, se parte una recessione si può fare qualcosa - ha detto, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Askanews - La crescita sarà quella che la collaborazione tra i paesi europei saprà darsi. Non quella delle previsioni basate su strumenti palesatesi obsoleti".