Save: Francesco De Lorenzi nominato amministratore non esecutivo

Daniela La Cava 19 luglio 2017 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Save, società attiva nel settore delle infrastrutture aeroportuali, ha provveduto alla cooptazione di Francesco De Lorenzi, nominandolo nuovo amministratore non esecutivo della società. De Lorenzi, si legge in una nota, è in possesso dei requisiti di indipendenza.