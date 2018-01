Saras: margine EMC benchmark tornato sopra 1 dollaro

michele fanigliulo 29 gennaio 2018 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

Il margine di raffinazione medio al 26 gennaio 2018 è stato pari a circa 1,2 dollari/barile, in crescita rispetto a quello della settimana al 19 gennaio 2018 (circa 0,4 usd). Il mese di gennaio vede dunque un margine di 0,4 dollari, così come il primo trimestre 2018.Ricordiamo che il margine Saras è sempre stato superiore a quello di riferimento EMC benchmark. In particolare, nel terzo trimestre 2017, il margine di raffinazione del gruppo italiano si è attestato a 7 dollari (vs 4,6 del Emc benchmark).Il titolo è in calo a Piazza Affari e flette dello 0,6% a 1,76 euro, sottoperformando il mercato dello 0,5 per cento.