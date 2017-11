Saras: forte performance operativa su base annua, titolo risponde bene in Borsa

Alessio Trappolini 6 novembre 2017 - 14:57

Saras ha archiviato il terzo trimestre 2017 con risultati in crescita a/a. I ricavi nel periodo si attestano a 1.729 milioni, in crescita del 3% a/a. L’Ebitda comparable si fissa a 160,1 milioni, battendo il consensus del 4,7% e superiore del 35,7% rispetto ai valori registrati nel pari periodo del 2016.In particolare a spingere i risultati trimestrali è stata l’Ebitda comparable del segmento Refining, in progresso del 69,6% (+2,9% t/cons). Il margine EMC Benchmark si attesta a 4,6 dollari (al netto dell’effetto distorsivo di rafforzamento del crack spread dell’olio combustibile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il margine Benchmark EMC sarebbe stato pari a 4,3 $/bl nel terzo trimestre del 2017), contro 2 dollari del pari periodo. Il margine di Saras è nel terzo trimestre pari a 7 dollari, in netto progresso sui 5 dollari del pari periodo 2016.Migliorato anche il Wind a 3,6 milioni (+71,4% a/a; +50 t/cons) e Power a 55,4 milioni (+5,3% a/a; +8,6% t/cons). In calo il marketing che flette del 28% a/a e sotto le stime del 23,4 per cento.L’Ebit comparable si attesta 103,8 milioni, battendo il consensus del 5,9% e sopra i risultati del 3° trimestre 2016 del 70,2 per cento. L’utile netto è pari a 51,7 milioni (+58,1% a/a; -16,6% t/cons).Dal lato patrimoniale, la posizione finanziaria netta al 30 settembre 2017 è positiva e pari a 110 milioni, migliorata rispetto ai 99 milioni al 31 dicembre 2016.ll titolo cresce in Borsa dello 0,95% a 2,33 euro sovraperformando il mercato dello 1,1 per cento.