Saras: è deceduto Gian Marco Moratti

Titta Ferraro 26 febbraio 2018 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Gian Marco Moratti, presidente della Saras, è deceduto oggi all'età di 81 anni. Gian Marco, oltre ad aver rivestito il ruolo di presidente della società petrolifera fondata nel 1962 dal padre Angelo Moratti, ha ricoperto anche diversi incarichi quali presidente dell'Unione Petrolifera, componente del Comitato Ministeriale per l'Industria e l'Ambiente, componente del Comitato Interministeriale per il Coordinamento dell'Emergenza Energetica, componente del consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro e dell'Inter. "Con il presidente Gian Marco Moratti l'Italia ha perso un uomo e un industriale di notevole statura sia dal punto di vista culturale, morale ed industriale. Un uomo del petrolio che, ha dimostrato di saper guardare al futuro dell'indotto della raffinazione e della Saras", afferma il Presidente della FederPetroli Italia Michele Marsiglia che aggiunge: "Il dott. Moratti era quello che si poteva definire da noi tutti un 'Petroliere', un uomo di immensa disponibilità, una grande umanità e rispetto per gli altri".A Piazza Affari il titolo Saras sale dell'1,18% a 1,808 euro.