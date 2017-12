Saras annuncia private placement di bond da 200 mln di euro

Daniela La Cava 22 dicembre 2017 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Saras ha annunciato un private placement di bond per un valore nominale complessivo di 200 milioni di euro. I titoli obbligazionari, con scadenza in data 28 dicembre 2022, avranno una cedola fissa dell’1,70% su base annua. Verranno quotati presso il sistema multilaterale di negoziazione austriaco, Third Market, del Wiener Borse. "Il ricavato netto dell’emissione obbligazionaria - si legge in una nota della società - sarà destinato da Saras al rifinanziamento di parte dell’indebitamento lordo esistente, pur in presenza di una posizione finanziaria netta positiva, a sostegno del piano di investimenti che prevede interventi volti al miglioramento della configurazione del sito, iniziative dedicate all’affidabilità e all’efficienza energetica, nonché un importante progetto di digitalizzazione nell’ambito dell’Industry 4.0". L’operazione consentirà di estendere la durata media dell’indebitamento lordo mantenendone sostanzialmente invariato il costo.