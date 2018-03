Saras – Consensus 4° trim 2017

michele fanigliulo 12 marzo 2018 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

Saras pubblicherà i risultati del 4° trimestre 2017 e piano industriale oggi 12 marzo.Per il quarto trimestre 2017 il consensus prevede Ebitda comparable a 105,7 milioni, in forte rialzo rispetto al medesimo periodo del 2016 (+11,4% a/a). L’Ebit comparable è stimato a 50 milioni, in crescita del 30,9% a/a. L’utile netto adjusted dovrebbe raggiungere i 32 milioni (+71,1% a/a).Se suddividiamo il consensus sull’Ebitda comparable per area di business, notiamo che gli analisti si aspettano in forte crescita soprattutto l’Ebitda della divisione raffinazione e marketing. La prima a circa 47 milioni, segnerebbe un rialzo del 23,7%, mentre la seconda balzerebbe del 25% a 3 milioni. Bene anche il Power per il consensus (+6,7% a 48 milioni). In calo invece il Wind (-5,6% a 6,9 milioni.