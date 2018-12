Sangalli (Confcommercio): sotto l'albero famiglie metteranno anche un po' di risparmio

Titta Ferraro 12 dicembre 2018 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

"Dall'analisi del nostro Ufficio Studi emerge che le famiglie, quest'anno, pur disponendo di un maggior reddito, saranno molto prudenti a causa dell'incertezza sulle prospettive economiche. Non sarà, comunque, un Natale austero. Con circa 170 euro a testa, la spesa per i regali sarà in linea con quella dello scorso anno". E' quanto rimarcato oggi dal presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'analisi dell'Ufficio Studi.Nonostante i cambiamenti delle modalità di consumo, per le vendite al dettaglio il mese di dicembre rimane il periodo più importante dell'anno "anche se, questa volta sotto l'albero, oltre ai regali, le famiglie italiane metteranno anche un po' di risparmio", conclude Sangalli.