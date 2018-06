Salvini: su pensioni quota 100 entro 2018. Su Ue: 'Macron e Sanchez chiacchieroni'

Laura Naka Antonelli 21 giugno 2018 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

"Entro il 2018 ritengo giusto dare un segno riportando quota 100". E' quanto ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta, parlando delle novità sulle pensioni in arrivo dal governo M5S-Lega.Riguardo ai rapporti con l'Europa, particolarmente tesi sulla questione dell'immigrazione, Salvini si esprime così, facendo riferimento ai contributi dell'Italia al bilancio comunitario:"Siamo il secondo Paese per contributi all'Europa, secondi per migranti accolti, vogliamo essere ascoltati, non è possibile che dettino legge francesi e tedeschi, mentre l'Italia paga e accoglie e questo vale anche per pesca, turismo, banche. Il premier Conte ha tutto il mio sostegno e quello del popolo italiano. Macron è un chiacchierone e pure Sanchez, anche se è lì da poco. Parlano di bontà e generosità? lo dimostrino".