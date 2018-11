Salvini su dimissioni Savona: 'lasciamo perdere gossip'. Critiche a giornali italiani anche da Giulio Sapelli

Laura Naka Antonelli 23 novembre 2018 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

"No, non penso: Paolo Savona è uno degli assi portanti di questo governo. Lasciamo perdere i gossip e i retroscena: lasciamoli ai settimanali scandalistici e pensiamo a governare il paese. Sui giornali ne leggo di tutti i colori, non credo ai ministri dimissionari". Così ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini intervistato da Sky Tg24, nel commentare quanto riportato oggi dal Corriere della Sera sulla presunta volontà del ministro degli Affari europei, Paolo Savona, di rassegnare le dimissioni per le tensioni sulla manovra del governo, che secondo lui sarebbe da riscrivere.Il leader della Lega ha aggiunto: "Oggi ho letto sui giornali che non parlo con Di Maio: veramente ci ho parlato pure stamattina...".Una critica nei confronti della stampa è arrivata nelle ultime ore anche dall'economista Giulio Sapelli, che ha fatto notare di nuovo come l'Italia sia l'unico paese dove la classe dominante tifa per la troika e il default.Dichiarazione simile a quella che Sapelli aveva rilasciato alla trasmissione Piazza Pulita, in cui non era mancato il tono polemico verso i giornali:"I giornali italiani dovrebbero evitare di terrorizzare le persone - aveva detto - C'è modo e modo di parlare di economia. Si crea così troppo allarmismo. I giornali degli altri Paesi europei, tipo Le Monde o El Pais, non sono diretti dalla borghesia 'vendedora' di questo Paese che tifa per la troika e per il default".