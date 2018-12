Salvini su Ue: 'non sfascio il condominio, ma cambio l'amministratore'

Laura Naka Antonelli 10 dicembre 2018 - 07:00

MILANO (Finanza.com)

"Noi non vogliamo uscire da niente, vogliamo stare dentro e cambiare le regole dell'Ue che colpiscono tanti, è come un'assemblea di condominio. Io non sfascio il condominio ma cambio l'amministratore". Così il vicepremier leghista e ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite di Mezz'ora in più su Rai 3.