Salvini stoppa lo spread e Piazza Affari ringrazia, Ubi (+5%) guida rally banche

Titta Ferraro 4 settembre 2018 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Le parole concilianti sul fronte conti pubblici del vicepremier Matteo Salvini stanno rasserenando oggi l'umore del mercato. Lo spread Btp Bund sta scendendo con decisione in area 270 punti base dai picchi oltre 290 toccati sia venerdì che ieri. Il rendimento del decennale italiano risulta del 3,07%.A Piazza Affari (+1,07% per il Ftse Mib) se ne giovano soprattutto le banche con rally fino a +5% per Ubi Banca, seguita da Banco Bpm e Bper con oltre +3%. Tra i pochi segni meno spicca Telecom Italia, ai nuovi minimi dal 2013 in area 0,54 euro, che paga la bocciatura a undeperform da parte di Exane BNP Paribas.Salvini ha affermato che la manovra “sarà rispettosa di tutte le regole e che farà pagare meno tasse agli italiani”; dal canto suo il ministro dell’economia Giovanni Tria starebbe spingendo affinchè M5S e Lega concordino sul mantenere il deficit sotto la soglia del 2% nel 2019.