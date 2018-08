Salvini: spread a 400 a settembre? Tanti investitori esteri vogliono puntare sull'Italia

Titta Ferraro 3 agosto 2018 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

"Stiamo contattando tanti investitori esteri che non vedono l’ora di investire in Italia, ci chiedono però abbassamento delle tasse". Così il vice premier Matteo Salvini intervistato questa mattina da Skytg24 in risposta alla domanda su quali azioni intende fare il governo se lo spread arriverà a 400 pb a settembre.Salvini ha parlato anche di tutela del Made In Italy: "Voglio tutelare i nostri prodotti, e voglio difendere i nostri produttori con le unghie e con i denti".