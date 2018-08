Salvini: sicurezza italiani viene prima di vincoli di bilancio

Titta Ferraro 14 agosto 2018 - 16:48

MILANO (Finanza.com)

Ilcrollo del Ponte Morandi a Genova, con 20 morti accertati al momento, fa infuriare la polemica sulla sicurezza delle infrastrutture. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è intervenuto facendo riferimento anche al nodo vincoli di bilancio: "Se ci sono vincoli esterni che ci impediscono di usare i soldi che avremmo per mettere in sicurezze le scuole dei nostri figli e le autostrade su cui viaggiano i nostri lavoratori, c'è da valutare se è il caso di seguire i vincoli o mettere davanti a tutto la sicurezza degli italiani. Per me la seconda".