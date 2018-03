Salvini: pronti ad ignorare tetto deficit del 3%

Titta Ferraro 13 marzo 2018 - 14:09

MILANO (Finanza.com)

Illeader della Lega, Matteo Salvini, non usa mezzi termini per indicare la posizione del suo partito sul rispetto dei paletti di Bruxelles sui conti pubblici. In merito al rispetto del tetto 3% del deficit/Pil, il leader della Lega ritiene che tale vincolo fa parte delle regole e "saremo contenti di rispettarlo, ma se bisogna trovare 31 miliardi per non aumentare l'IVA e le accise, allora non lo rispetteremo e contratteremo con Bruxelles un modo reciproco".