Salvini non esulta per accordo su migranti: non mi fido di parole e aspetto impegni concreti

Titta Ferraro 29 giugno 2018 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Nella notte è arrivata l'intesa in sede Europea sui migranti. Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, si mostra cauto su quanto deciso dal vertice UE. "Non mi fido delle parole, vediamo quali saranno gli impegni concreti", sono state le parole di Matteo Salvini nel corso di un intervento a Circo Massimo su Radio Capital. "Il principio fondamentale - aggiunge Salvini - era e continua a essere la protezione delle frontiere esterne e un investimento vero in Africa".Nelle conclusioni del vertice Ue si afferma il principio che tutte le navi che attraversano il Mediterraneo, comprese le Ong, devono rispettare le leggi e non devono interferire con le operazioni della Guardia costiera libica. Il premier italiano Giuseppe Conte ha rimarcato come l'accordo preveda un approccio più integrato nella gestione dei flussi migratori con anche il principio che "chi arriva in Italia, arriva in Europa".