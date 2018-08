Salvini non esclude aumento deficit: 'Regola del 3% non è la Bibbia'

Laura Naka Antonelli 6 agosto 2018 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Ilministro dell'Interno Matteo Salvini non esclude un aumento del deficit per finanziare le riforme auspicate: "Faremo di tutto per non aumentarlo. Ma se si tratta di aiutare imprese e famiglie i vincoli europei si possono superare. La regola del 3% non è la Bibbia", ha detto. E ancora, in occasione della festa della Lega a Cervia, interpellato da un giornalista di Agorà Rai Tre ha detto: "L'Iva non aumenterà, è escluso".