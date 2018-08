Salvini: non è il momento di parlare di revoca concessione, Autostrade investa di più e subito

Titta Ferraro 17 agosto 2018 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sulla questione ritiro concessione ad Autostrade. Intervistato dal Corriere della Sera, il leader della Lega abbassa i toni ("Non è il momento di parlare di ritiro concessioni, faremo il punto settimana prossima, prima vediamo cosa succede") facendo intendere che la posizione del governo sta mutando aprendo a un dialogo con Autostrade per vedere quanto la società sia disposta a investire per l'emergenza Ponte di Genova e in generale per la messa in sicurezza della rete autostradale. "Prima facciamo una verifica su quanti miliardi sono disposti a investire non nei prossimi anni, come da programmi che a questo punto appaiono obsoleti, ma nei prossimi mesi", argomenta Salvini."Mi attendo che nelle prossime ore, ci sia un massiccio impegno finanziario sulla città di Genova e che nei prossimi giorni si accetti di ridiscutere di tutti gli investimenti programmati", ha detto Salvini al Corriere indicando l'attesa di decine di milioni di euro che vengano messi a disposizione per familiari vittime e ricostruzione.