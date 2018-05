Salvini gela Di Maio: non siamo al mercato, al voto subito. Fonti Cottarelli: possibilità per governo politico

Laura Naka Antonelli 30 maggio 2018 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

"Di Maio riapre? Non siamo al mercato, al voto anche subito". Così Matteo Salvini, leader della Lega, gela l'opzione di un governo M5S-Lega riaperta da Luigi Di Maio. "Al voto prima possibile, ma non a fine luglio".Tutto questo mentre arrivano dichiarazioni da fonti vicine a Cottarelli.Le fonti affermano che "durante l'attività del Presidente del Consiglio incaricato per la formazione del nuovo Governo sono emerse nuove possibilità per la nascita di un Governo politico. Questa circostanza, anche di fronte alle tensioni sui mercati, lo ha indotto - d'intesa con il Presidente della Repubblica - ad attendere gli eventuali sviluppi".