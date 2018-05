Salvini frena su impeachment: bisogna stare tranquilli e non fare cose in preda alla rabbbia

Titta Ferraro 28 maggio 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

"Dobbiamo stare tranquilli, alcune cose non possono essere fatte in preda alla rabbia ... non voglio parlare di impeachment". Così Matteo Salvini, leader della Lega, in un'intervista radiofonica a Radio Capital.Ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha respinto il nome di Paolo Savona, un economista critico della moneta unica, in qualità di ministro dell'Economia ha respinto ieri il nome di Paolo Savona, un economista critico della moneta unica, in qualità di ministro dell'Economia, facendo saltare la possibilità di un governo M5S -Lega. La reazione del M5S è stata la richiesta di mettere in stato d'accusa (Impeachment) il presidente della Repubblica invocando la violazione dell'art. 90 della costituzione.Ieri in diretta Facebook Salvini aveva parlato di "democrazia sospesa in Italia" e "poteri forti che hanno vinto una battaglia, noi vinceremo la guerra".