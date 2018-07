Salvini assicura: "Taglio alle tasse nella prossima manovra"

Alessandra Caparello 23 luglio 2018 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Il taglio delle tasse ci sarà nella prossima manovra, lo assicura il ministro degli Interni Matteo Salvini in un’intervista al Corriere della Sera."Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare anche alcuni numeri scelti a tavolino a Bruxelles, che molti paesi Ue ignorano bellamente".