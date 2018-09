Salvini: 'verso legge di bilancio pro-crescita, nel rispetto di tutti i vincoli Ue'

Laura Naka Antonelli 5 settembre 2018 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

"Intendiamo presentarci ai mercati e all'Europa con una legge di bilancio seria che faccia crescere l'economia di questo paese, nel rispetto di tutti i vincoli Ue. E' chiaro che non faremo tutto subito, né gli italiani se lo aspettano. Ci saranno opzioni a un anno, a due anni e a tre anni. Se vogliamo governare a lungo, non possiamo far saltare i conti". E' quanto dice il vicepremier Matteo Salvini, in un'intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore.