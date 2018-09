Salvini: 'su Ilva piena fiducia in Di Maio'. Alitalia? 'Non possiamo svenderla'

Laura Naka Antonelli 5 settembre 2018 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

"Ho piena fiducia nel lavoro che sta portando avanti Di Maio" sull'Ilva. Così il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, sul caso Ilva."Luigi è ottimista sulla buona riuscita della trattativa. Presto affronteremo anche il dossier Alitalia. Se il turismo è un asset fondamentale, non possiamo permetterci di svendere la compagnia di bandiera".Dunque, nazionalizzare?"Ci sono diverse strade per coinvolgere più soggetti. Io sono a favore della competizione sana. Quello che è mancato, come abbiamo visto a Genova, è il controllo del pubblico".