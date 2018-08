Salvini: 'se qualcuno speculerà su pelle italiani, cercheremo aiuti fuori Ue. Mercati apprezzeranno legge bilancio'

Laura Naka Antonelli 29 agosto 2018 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

"Se qualcuno intendesse speculare sulla pelle degli italiani, noi contiamo di avere un sostegno al di fuori dei confini europei". E' quanto ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante la conferenza stampa al termine dell'incontro, a Milano, con il primo ministro ungherese Viktor Orban.Salvini ha anche commentato la missione del ministro dell'economia Giovanni Tria in Cina, affermando che il governo italiano vuole costruire "solidi rapporti economici e finanziari" con Pechino.Riguardo alla legge di bilancio, il vicepremier e ministro dell'Interno ha così precisato:"Stiamo lavorando in maniera compatta come governo a una manovra di crescita, investimenti e lavoro. Sono convinto che i mercati riconosceranno la bontà di questa manovra, quindi non ho preoccupazioni".E ancora: "Stiamo lavorando a una manovra economica seria che faccia crescere questo Paese a differenza delle precedenti".