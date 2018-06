Salvini: 'nessuna patrimoniale o tassazione risparmio, Italia diventerà paese più bello per fare pensionato'

Laura Naka Antonelli 29 giugno 2018 - 11:23

MILANO (Finanza.com)

Nessuna patrimoniale o tassazione sul risparmio dal governo M5S-Lega. Lo ha assicurato il ministro dell'Interno Matteo Salvini al Festival del Lavoro di Milano, stando a quanto riporta Askanews."L'Italia è un paese sicuro, uno dei risparmi privati più avanzati al mondo, il dubbio è che qualcuno ci voglia metter le mani, non ci sarà patrimoniale o tassazione sui risparmi, sono già stati tassati, non verranno da lì le nuove risorse. Se riusciamo ad abbassare le tasse, a tagliare burocrazia e tempi giustizia con media europea sarà un Paese più bello dove vivere, fare impresa e fare il pensionato invece che in Portogallo"."Dobbiamo tagliare le complicazioni, niente spesometro, redditometro, studi di settore, fatture emesse e incassate", ha aggiunto.