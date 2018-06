Salvini: 'impegno a non aumentare Iva e accise e flat tax già nel 2018'

Laura Naka Antonelli 13 giugno 2018 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

"Non vengo a vendere propositi ma a ricordare quello che abbiamo scritto anche nel contratto di governo", ovvero l'impegno "a non aumentare Iva e accise ma anche a impostare già nel 2018 la rivoluzione fiscale basata sulla flat tax" partendo "dai redditi degli imprenditori per poi arrivare alle famiglie". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea di Confesercenti.