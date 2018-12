Salvini 'boccia' l'ecotassa M5S sulle auto: sono assolutamente contrario

Titta Ferraro 6 dicembre 2018 - 11:21

Nuove divergenze di vedute all'interno della maggioranza di governo. nelle ultime 24 ore ha tenuto banco la polemica sul pacchetto di incentivi all'acquisto di auto elettriche annunciato da Luigi Di Maio e che dovrebbe entrare in Manovra, accompagnato dall'introduzione di un'ecotassa sull'acquisto di auto benzina o diesel."Sono assolutamente contrario, nessuna nuova tassa sulle auto", afferma l'altro vice premier, Matteo Salvini. Intervenuto a Radiouno Rai, il leader della Lega ha rimarcato che è "contrario ad ogni forma di nuova tassa su un bene già ipertassato in Italia. Se ci sono bonus per chi vuole cambiare, benissimo, ma non penso che ci sia qualcuno che ha un euro3 diesel per il gusto di avere la macchina vecchia, evidentemente non ha i soldi per comprarsi la macchina nuova".