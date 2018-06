Salvini: 'Italiani ostaggio Equitalia, chiudere cartelle esattoriali e fare pace fiscale'

Laura Naka Antonelli 13 giugno 2018 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

"Bisogna fare giustizia sul fronte fiscale. Ci sono italiani ostaggio di Equitalia perché pur dichiarando regolarmente non sono riusciti a versare quel che avrebbero voluto". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea di Confesercenti.E' dunque necessario "chiudere le cartelle esattoriali" e decretare "la pace fiscale tra italiani ed Equitalia"."Se hai una cartella di 45mila euro non te ne posso chiedere 50mila, devo iniziare a chiederti quello che sei in grado di darmi".