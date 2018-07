Salvini: "UE su tanti fronti è un problema"

Alessandra Caparello 17 luglio 2018 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

"L'Europa poteva essere un'opportunità invece su tanti fronti è un problema”. C’è delusione nella parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine dell'inaugurazione della nuova Questura diFermo.Quando parla di fronti Salvini fa riferimento in primis alla questione migranti, seguita da banche, politica agricola e sanzioni alla Russia."A Bruxelles - ha detto Salvini - hanno capito chefinalmente in Italia c'e' un Governo disposto a tutto pur di difendere l'interesse nazionale. Ci saranno dei si' da dire e li diremo" ma "se per il bene del Paese dovremo dire dei no, siamo pronti a farlo".