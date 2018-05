Salvini: Mattarella come don Abbondio. Su Forza Italia: con viva Merkel e banche, situazione difficile

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2018 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

"Mattarella, come don Abbondio, ha detto questo governo non s'ha da fare". Così il leader della Lega Matteo Salvini, commentando la crisi istituzionale che si è aperta in Italia dopo il no del presidente della Repubblica alla proposta di Paolo Savona per il dicastero dell'Economia.Sull'apertura di Forza Italia a un'alleanza di centrodestra alle prossime elezioni, Salvini ricorda:"A me interessano i programmi, faccio parte di una coalizione", ma gli alleati "mi diano una mano", perché se dicono "viva l'Europa, viva la Merkel, viva le banche, come ho visto ieri, la situazione si fa difficile".Intanto il M5S mostra l'intenzione di formare un'alleanza con la Lega alle prosime elezioni, basata sul contratto di governo, anche se la decisione di Luigi Di Maio di ricorrere all'impeachment contro il presidente della Repubblica non convince tutti nel Movimento.