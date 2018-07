Salvini: "Domenica a Mosca con Putin"

Alessandra Caparello 9 luglio 2018 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha annunciato che domenica prossima sarà a Mosca per assistere alla finale dei Mondiali e poi incontrare il suo omologo russo e il presidente Vladimir Putin."Di uomini come lui che fanno gli interessi dei propri cittadini ce ne vorrebbero a decine in questo paese".Così ha dichiarato all'Ansa il vicepremier e ministro degli Interni. Ma dal Cremlino arriva la smentita di un possibile incontro tra Salvini e Putin e si nega che al momento sia arrivata alcuna richiesta in merito.