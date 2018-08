Salvini: Autostrade metta mano al portafoglio con subito 500 milioni per famiglie ed enti locali

Titta Ferraro 16 agosto 2018 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

Ilministro dell'Interno, Matteo Salvini, chiede ad Autostrade per l'Italia di "mettere mano al portafoglio" e propone che la società stanzi una cifra di 500 milioni di euro per le famiglie e per gli enti locali. "Spero che la smettano col burocratese e mettano mano al cuore e al portafoglio, poi parleremo di concessioni", ha tagliato corto il ministro che sollecita un segnale immediato e tangibile da parte della società che detiene la concessione per il tratto di autostrada A10 che comprendeva il ponte Morandi, crollato in parte martedì mattina causando 39 vittime.