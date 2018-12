Salvatore Ferragamo, nominato Alessandro Corsi nuovo direttore finanziario

Valeria Panigada 14 dicembre 2018 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

Salvatore Ferragamo ha nominato Alessandro Corsi come nuovo direttore finanziario, in seguito alle dimissioni di Ugo Giorcelli. Corsi inizierà il nuovo incarico a partire dal prossimo 11 gennaio. A lui confluiranno anche i compiti di dirigente strategico. Così ha deciso ieri il consiglio di amministrazione del gruppo del lusso, riunitosi ieri.Corsi è entrato in Salvatore Ferragamo nel 2003 occupandosi di pianificazione e controllo, divenendo successivamente director of group business development e E-commerce. Ha partecipato quindi al progetto di Ipo della società rivestendo dalla quotazione in borsa la funzione di direttore investor relations sino al 2013, anno in cui ha assunto la responsabilità di direttore della regione Emea, ruolo che ha ricoperto sino al 2018 quando è stato nominato chief strategy officer.