Salvatore Ferragamo: maglia rosa del listino dopo promozione di Citigroup e HSBC

Alessio Trappolini 4 gennaio 2017 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

Quando manca poco più di un’ora al termine delle contrattazioni Piazza Affari veleggia di poco sotto la parità. Protagonista indiscusso della giornata sul listino milanese è stato Salvatore Ferragamo, che con un rialzo di circa il 4,65% è salito a 23,83 euro indossando la maglia rosa del listino per gran parte della seduta.



A conferma dello stato di salute dell’azienda fiorentina sono intervenute le pronunce di due primari istituti internazionali. Citigroup ha alzato il target price sul titolo a 26,5 euro, dal precedente 23 euro confermando la raccomandazione Buy. Gli analisti della banca d’affari hanno apprezzato l’accordo sul Patent Box che “potrebbe comportare l’adozione di un regime fiscale favorevole”, spiegano nel report. In tal senso Citigroup ha migliorato le stime di Eps del 14% per il 2016, dell'8% per il 2017 e del 7% per il 2018.



Dello stesso avviso ad HSBC dove gli esperti hanno alzato il rating a Buy dal precedente Hold e il prezzo obiettivo da 23 a 29 euro. La decisione è figlia di “una combinazione di fattori, quali maggiori stime in termini di ricavi, minor tax rate per i prossimi tre anni, basso costo medio ponderato del capitale e rafforzamento del dollaro americano”, hanno spiegato gli analisti nel report.