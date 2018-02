Salvatore Ferragamo: l'amministratore delegato Poletto terminerà mandato l'8 marzo

Valeria Panigada 28 febbraio 2018 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

Salvatore Ferragamo ha fatto sapere che l'amministratore delegato Eraldo Poletto concluderà il suo mandato il prossimo 8 marzo, in occasione dell'approvazione del bilancio 2017 da parte del consiglio. I termini dell'accordo per la conclusione del rapporto saranno esaminati dal board in quella stessa data. A oggi Poletto detiene 5mila azioni Ferragamo.