Salta governo M5S-Lega: Conte rimette mandato, è crisi istituzionale

Titta Ferraro 27 maggio 2018 - 21:13

MILANO (Finanza.com)

Il premier designato Giuseppe Conte ha rinunciato a formare il governo, sollevando la prospettiva di elezioni anticipate dopo che il presidente Sergio Mattarella si è scontrato con i leader del partito per la candidatura di di Paolo Savona, economista euroscettico, come ministro delle Finanze. Ora si apre una crisi istituzionale con la prospettiva di elezioni anticipate che torna d'attualità.Conte ha detto ai giornalisti dopo aver incontrato il capo dello stato che ha restituito il suo mandato per formare "il governo del cambiamento". "Ho fatto il mio massimo per cercare di adempiere a questo compito, ha dichiarato Conte.