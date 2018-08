Salini Impregilo, vinto contratto da 250 mln per costruzione tratto superstrada in Polonia

Valeria Panigada 23 agosto 2018 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Salini Impregilo si è aggiudicata un nuovo contratto in Polonia dal valore di circa 250 milioni di euro per la progettazione e costruzione di un tratto della superstrada S7 Expressway. Il tratto, che collegherà Widoma e Cracovia, sarà lungo 18,3 chilometri. I lavori dureranno 34 mesi e comprenderanno la costruzione non solo del tratto stradale ma anche di cavalcavia, ponti, attraversamenti e un viadotto. "Il contratto - si legge nella nota odierna - accresce il valore del portafoglio ordini di Salini Impregilo nel paese".