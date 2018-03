Salini Impregilo, vinto contratto da 181 milioni di dollari nel Sud Carolina

Valeria Panigada 23 marzo 2018 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Salini Impregilo, attraverso la controllata The Lane Construction, ha vinto un contratto del valore di 181 milioni di dollari nel Sud Carolina, Stati Uniti. Il progetto prevede la progettazione e la realizzazione dell'ampliamento della Interstate 85, che passerà da quattro a sei corsie per alleviare il traffico, il rinnovamento e la ricostruzione di alcuni svincoli stradali e la sositutzione di quattro ponti stradali e di uno ferroviario. I lavori dovranno essere completati entro ottobre 2021.Si stima che il mercato americano avrà un fabbisogno di infrastrutture entro il 2025 pari a 4,6 trilioni di dollari e all'inizio di quest'anno il governo Usa ha rilanciato un piano di investimento in infrastrutture da 1,5 trilioni di dollari. In questo contesto Salini Impregilo punta a raggiungere il 30% del fatturato negli Stati Uniti entro il 2019.